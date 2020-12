Guardiola : "L'OM pourrait être leader de Ligue 1"

Pep Guardiola a commenté la victoire obtenue par son équipe face à l'OM (3-0), mercredi soir. Il considère que ses joueurs ont été sérieux.





"Nous avons concédé un tir cadré, ce qui n'est pas beaucoup contre une équipe physique. Elle pourrait être leader de Ligue 1 sans ses deux matchs en retard. Nous n'avons pas joué pour les points, mais le problème de ces matchs, c'est qu'ils ne sont pas pris au sérieux. Nous l'avons pris sérieusement. Nous avons fait un bon match, nous avons gagné. C'est bien pour le club, le prestige d'avoir 16 points. Juste un match nul où nous avions joué de manière incroyable face à Porto. C'est vraiment une excellente phase de poules", a déclaré le coach espagnol face aux médias, après la rencontre.



Porto et Manchester City étaient trop supérieurs à l'Olympiakos et l'OM, cette saison. Et Pep Guardiola ne semble pas avoir eu à forcer son talent pour annihiler les ambitions du club phocéen.