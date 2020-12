Villas-Boas : "Cette expérience doit nous servir"

André Villas-Boas s'est exprimé sur la défaite concédée par l'OM sur le terrain de Manchester City (0-3).





Le technicien portugais espère que ses joueurs ont beaucoup appris avec cette campagne : "Le premier et le troisième buts représentent tout ce qui nous a manqué dans cette Ligue des champions. On a encore eu beaucoup de malchance avec Valère (Germain) qui a beaucoup défendu ce soir (mercredi) et qui vient donner un coup de main à Yuto (Nagatomo). Malheureusement, il dévie le ballon qui arrive à (Ferran) Torres sur l'ouverture du score. Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n'est pas normal. Cette expérience doit nous servir", a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre.



Les Olympiens restent sur un bilan de 5 défaites concédées en 6 rencontres. L'OM a payé très cher le fait de ne pas être parvenu à se qualifier pour la C1 depuis 2013 (et parfois en raison de décisions arbitrales étonnantes). Si la marche était trop haute cette année, elle le sera un peu moins la saison prochaine. Espérons une qualification pour continuer la progression.