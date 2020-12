Vente OM : Ajroudi toujours dans le coup

Mohamed Ayachi Ajroudi n'a pas abandonné l'idée de racheter l'OM. Il attend néanmoins que Frank McCourt soit vendeur.





"'Jamais abandonné', le projet d'achat de l'OM par l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, nous confie un membre de son équipe. 'On attend qu'il (le propriétaire) se décide à vendre', ajoute-t-il. Jeudi dernier, dans les colonnes du Figaro, Mourad Boudjellal avait déjà réitéré son souhait de racheter l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi et de courtiser Zinédine Zidane dans la foulée pour lui offrir le poste d'entraîneur", a indiqué le journaliste Georges Malbrunot, par le biais de son compte Twitter.



Frank McCourt n'a apparemment pas l'intention de se séparer du club phocéen de sitôt.