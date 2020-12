Ligue 1 : Téléfoot va-t-il fermer ?

La chaîne Téléfoot pourrait rapidement fermer, Canal+ est pressenti pour reprendre la main.





Selon les informations relayées par L'Équipe, la chaîne de Mediapro envisage deux possibilités, pour les prochaines semaines : la vente de certains lots à d'autres médias ou un arrêt pur et simple. "On nous a dit que cette éventualité existait et qu'il n'était pas possible de l'occulter", a indiqué un journaliste présent lors d'une réunion avec prise de parole de Jean-Michel Roussier, responsable éditorial de la chaîne.



Le quotidien précise que Canal+ pourrait faire une offre pour reprendre le contrat, lorsque la situation sera décantée. Il pourrait faire une proposition globale de 590 millions d'euros par an, plus 100 millions d'euros de bonus liés à une hausse possible de son nombre d'abonnements.



Certains présidents de clubs de Ligue 1 pensent que la rencontre PSG-Lyon de dimanche soir ne sera pas diffusée.