Mercato : le Barça et le Bayern intéressés par Kamara ?

Le FC Barcelone et le Bayern Munich suivraient de près la progression de Boubacar Kamara (21 ans). Le PSG, Chelsea et Arsenal auraient également pris des renseignements.





D'après les éléments publiés par L'Équipe, le Barça et le Bayern sont attentifs à la situation du milieu défensif de l'OM. Le quotidien précise que les deux formations l'observent régulièrement depuis son plus jeune âge. Il ajoute que le PSG, Chelsea et Arsenal sont venus aux renseignements, le concernant, l'été dernier. Pour autant, ils n'auraient pas été en mesure de satisfaire les exigences des dirigeants phocéens pour le libérer, à savoir un montant de 60 millions d'euros.



L'Équipe se moque bien sûr un peu du monde lorsqu'il évalue le joueur à 35 millions d'euros. Les fans phocéens ont toutefois l'habitude et ne perdent pas de vue que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria vont très vite devoir lui proposer un contrat, alors que son engagement ne court que jusqu'à juin 2022. L'été prochain, sa valeur aura effectivement chuté, si la situation reste telle qu'elle est.



Depuis ses débuts, Kamara a participé à 94 rencontres, toutes compétitions confondues, sous le maillot phocéen.