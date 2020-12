Boudjellal a répondu à Tapie

Mourad Boudjellal a réagi aux propos tenus par Bernard Tapie, concernant ses multiples sorties dans la presse. Il a paru secoué par ses critiques.





L'ancien patron du RCT a été touché par les paroles de l'ancien propriétaire de l'OM, à qui il voue un grand respect. Il a rappelé à La Provence "l'admiration" et le "respect" qu'il éprouvait pour Tapie : "Le problème est que j'ai quasi un complexe d'Oedipe avec Tapie donc je suis très touché par la moindre de ses déclarations." Il va "jusqu'à s'interroger sur son avenir dans le projet de reprise de l'OM qu'il pilote pour Mohamed Ajroudi".



Pour rappel, le propriétaire de La Provence considérait que Boudjellal avait dépassé les limites en déstabilisant le club. Il considérait également que le Toulonnais tenait des "propos complètement irréalistes", et qu'il attendait de lui "autre chose". Il lui recommandait de se calmer.



Ces derniers jours, Boudjellal s'était à nouveau très souvent exprimé dans les médias, au sujet d'un possible rachat de l'OM. Il avait notamment indiqué que Frank McCourt disposait de plusieurs offres.