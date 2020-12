Guardiola compte bien éliminer l'OM

Pep Guardiola n'envisage pas que ses joueurs puissent lever le pied, mercredi soir, face à l'OM.





"Quatre ou cinq joueurs des U23 seront avec nous demain. Nous jouerons le match pour le gagner. C'est la meilleure façon de se préparer (pour le derby). Il faut respecter Marseille et l'Olympiakos. Nous jouerons pour gagner, les joueurs le savent. Je ne mets pas de joueurs au repos. Je ne me dis pas 'ce joueur ne jouera pas parce que je pense au match suivant'. Contre Porto, nous avons joué pour nous qualifier et nous avons été très bons. L'équipe qui jouera demain pourra jouer contre Manchester United. Je veux gagner demain", a lancé le technicien de Manchester City en conférence de presse.



Pour rappel, une défaite suffirait à éliminer l'OM, alors que l'Olympiakos a pris l'avantage à la différence de buts particulière. Et Pep Guardiola ne paraît pas décidé à abandonner le moindre points, bien que sa formation soit déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.