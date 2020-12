L'OM négocie la prolongation de Villas-Boas

L'OM a entamé des discussions avec André Villas-Boas, concernant la prolongation de son contrat.





Au micro de RMC Sport, le technicien marseillais a révélé que des négociations étaient en cours concernant la reconduction de son contrat : "Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c'est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l'OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d'une chaîne TV (Mediapro) qui a décidé de rigoler avec tout le monde", a-t-il lâché. Il a aussi précisé qu'il n'écartait pas l'idée de rester : "Je n'ai jamais dit le contraire."



En difficulté au début de l'automne, l'équipe d'AVB paraît monter en puissance. Elle reste sur 5 victoires consécutives en Ligue 1 et occupe la 4e place du classement, malgré 2 matchs en retard. La marche de la Ligue des Champions semble quant à elle un peu trop haute.