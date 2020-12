Villas-Boas révèle le forfait d'Amavi

André Villas-Boas a indiqué que Jordan Amavi (26 ans) avait eu une alerte musculaire, lundi. Il ne jouera pas face à Manchester City, demain, et pourrait aussi manquer OM-Monaco (14e journée de Ligue 1).





"On va voir. Il reste 5 matchs jusqu'à la trêve de Noël, et hier déjà on a eu un souci avec Amavi. on doit faire attention. On peut avoir un peu de changement, mais pas trop, parce que City est une grosse équipe. Ça va être dur et difficile pour nous. Sans mettre en cause notre capacité de performance, il y aura peut-être un ou deux changements", a indiqué le technicien phocéen en conférence de presse.





"C'est un souci musculaire"

Il pense que les Citizens vont aligner une équipe compétitive : "D'abord il faut voir si on se qualifie, ensuite c'est un peu plus dur parce que tu joues le jeudi et le dimanche. Dans mon expérience à Porto et au Zénith, ça peut bien se passer. Ça va être déjà dur de jouer contre City, même s'ils vont faire des changements, leur deuxième équipe est du niveau Ligue des champions." Il n'est pas convaincu qu'Amavi pourra être aligné contre l'ASM : "C'est un souci musculaire. Pour Monaco, on reste à 50/50, mais pas pour ce match. Le problème de City, c'est que l'équipe B est trop forte: Mahrez, Bernardo Silva, Gundogan... La deuxième équipe peut gagner la Ligue des champions !"



Très performant, cette saison, Amavi a disputé 13 matchs, toutes compétitions confondues. Il devrait être remplacé par Yuto Nagatomo, sur le côté gauche de la défense phocéenne.