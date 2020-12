Mandanda : "Au moins donner une belle image de l'OM"

Steve Mandanda (35 ans) espère que l'OM finira sur une bonne note face à Manchester City, en Ligue des Champions (mercredi à 21h00).





"Il faut rester focus sur le match face à City et tout faire pour gagner. On aura le temps après ce match de faire l'analyse de notre parcours en Ligue des Champions. On sait qu'on n'a pas notre destin en main, c'est pour ça qu'on doit tout faire pour gagner, après on verra. Il y a une possibilité de jouer la C3, mais ce n'était pas l'objectif initial. C'est surtout au moins donner une belle image de l'OM", a déclaré le capitaine phocéen en conférence de presse.



L'OM n'avait pas fait le poids lors de la rencontre aller, perdue 0-3 au stade Orange Vélodrome. Pour rappel, un exploit ne suffirait pas à garantir la 3e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. La différence de but particulière est effectivement à l'avantage de l'Olympiakos (2-1, 0-1), laquelle jouera contre le FC Porto.