Labrune explique pourquoi il a raté Mahrez

L'ancien président de l'OM (2011-2016), Vincent Labrune, aujourd'hui dirigeant de la LFP, a été interrogé par L'Equipe.





Le journal a demandé à Vincent Labrune pourquoi Riyad Mahrez n'a pas signé à l'OM en 2014, alors que les agents du joueur l'avaient proposé au club en janvier de cette année-là, en compagnie de Zinédine Fehrat (aujourd'hui à Nîmes). L'ancien président, qui avait "pourri" par mail les agents de l'Algérien pour refuser cette proposition, s'explique : "Je n'avais rien contre lui mais je ne connaissais pas Mahrez à l'époque. On n'avait pas d'argent, on s'est surtout évertués à prendre le premier choix de (Marcelo) Bielsa à ce poste, Lucas Ocampos (Monaco) en prêt, au mercato d'hiver. (...) Sur le fond, manquer un joueur est fréquent. Sur la forme, je les est pourris (les agents du joueur) et ils se sont vengés (en révélant son mail incendiaire dans France Football, ndlr), logiquement."



Dans ce mail, Vincent Labrune dit notamment qu'il ne veut pas être pris "pour un gogo" et que les joueurs de Leicester et de l'USM Alger n'entrent pas dans le "projet" de l'OM. Après ce refus, Riyad Mahrez (29 ans) a rejoint dans la foulée Leicester, où il a été champion d'Angleterre en 2016.



En 2018, l'Algérien a rejoint Manchester City, et ce mercredi soir, il sera dans le groupe qui affrontera l'OM en Ligue des Champions.