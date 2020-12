Di Meco : "Aucun supporter ne me parle de la 1e place"

Dans Le Parisien, Eric Di Meco a évoqué la suite de la saison de l'OM, qu'il voit bien placé en L1.





"Quand je bois mon café à Marseille, aucun supporter ne me parle de la première place. Pour moi, il y a 10 % de chances que Paris ne soit pas champion. Et sur ces 10 %, je dirais que l'OM a un peu plus de chances d'être champion que Lille, Lyon, Monaco ou Rennes. (...) A priori, ils vont avoir un calendrier très peu chargé, surtout si la Coupe de France est annulée. Moins de matchs, c'est aussi moins de blessés, plus de temps pour travailler tactiquement et physiquement et donc pour mettre plus d'intensité en championnat."



Un championnat dans lequel l'OM est 4e du classement, avec 24 points, à deux points de Lille (2e) et Lyon (3e) et à quatre points du PSG (1e), avec cependant deux rencontres en retard, contre Lens (le 3 janvier 2021) et Nice (date inconnue).