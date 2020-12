Tapie : "Il faut vraiment que Boudjellal se calme"

Dans La Provence, Bernard Tapie a réagi aux derniers propos de Mourad Boudjellal sur l'OM et son possible rachat. Le président vainqueur de la C1 en 1993 est agacé par le Toulonnais.





"Ce que fait (Mourad) Boudjellal, ce n'est pas bien. Ni pour lui, ni pour le club. Il a pourtant été lui-même président d'un club de sport et connaît les espérances et les passions que cela suscite. Donc il sait qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'il est interdit de faire. Ce qui est interdit, c'est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles : la première, c'est que le club soit à vendre ; la deuxième, c'est que vous ayez les moyens de l'acheter. Or, dans ce cas précis, non seulement l'OM affirme qu'il n'est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l'offrir. Et que l'on soit content ou pas que l'OM n'est pas à vendre n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne doit pas jouer avec les émotions des supporters de l'OM, d'autant plus en ce moment avec les parcours désespérant en Ligue des Champions."





"Là, il rajoute de l'huile sur le feu"



"Là, il rajoute de l'huile sur le feu avec des propos complètements irréalistes. Je l'ai entendu dire "On fait venir (Zinédine) Zidane entraîneur". Et pourquoi pas (Kylian) Mbappé et (Lionel) Messi. C'est bien gentil de faire rêer les gens mais au final, tu fais du mal au club. Ajouter de l'espérance qui ne repose sur rien est nuisible. En plus, avec l'état d'esprit qui règne aujourd'hui au sein du foot, ses sorties médiatiques sont malsaines et inutiles. Elles ne sont pas dignes d'un mec qui a réussi comme lui dans le rugby. J'attendais de lui autre chose, compris dans la gestion possible du club. Mais avant de commencer par dire j'arrive avec Zidane, soyons sérieux... Il faut vraiment que Boudjellal se calme..."



En tournée médiatique pour la sortie d'un livre, Mourad Boudjellal a été bavard ces derniers jours dans les médias. Reste à savoir si l'ancien président à succès du RCT va se calmer dans les prochaines semaines, comme le demande Bernard Tapie.