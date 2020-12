Un Lensois est très motivé pour battre l'OM

Arnaud Kalimuendo, ancien attaquant du PSG, a évoque sur Téléfoot le match en retard de son club, Lens, contre l'OM.





Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur de 18 ans est motivé pour battre l'OM : "Les empêcher d'être leader en tant que Parisien ? Ca compte ! En plus, j'étais sur le banc quand ils sont venus gagner au Parc des Princes. Je l'ai un peu en travers. On va tout faire pour gagner, mais cette fois avec Lens."



Arnaud Kalimuendo, 3 buts en 6 rencontres avec Lens cette saison, va peut-être réussir la performance de s'incliner deux fois face à l'OM lors de la phase aller du championnat, après la victoire marseillaise 1-0 contre le PSG, le 13 septembre.



Le match en retard contre Lens se jouera le 3 janvier 2021, au Stade Vélodrome.