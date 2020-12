Courbis veut revoir le 4-2-3-1

L'ancien coach de Marseille, Rolland Courbis, a donné sur RMC son avis sur la meilleure formule pour l'effectif actuel, avant le match face à Manchester City mercredi.





"Finalement, l'Olympique de Marseille a joué avec deux attaquants et deux milieux offensifs avec (Mickaël) Cuisance et (Dimitri) Payet. Coïncidence, ça marche. De temps en temps, ça ne pourrait pas être l'organisation de Marseille le 4-2-3-1 ? Que (Dario) Benedetto puisse avoir un copain à ses côtés et deux footballeurs qui dans les 30 derniers mètres fassent de bonnes passes comme Cuisance et Payet ? Avec ce classement (en L1) qui est extraordinaire, quand nous avons joué, je dis nous en tant que Marseillais, combien de fois avons-nous vu Cuisance, Payet, (Florian) Thauvin, Benedetto ou (Valère) Germain depuis le début de la saison ? Nous avons cinq attaquants, il faut que ça fasse peur à l'adversaire. Je me languis de voir un OM-Montpellier, le Montpellier actuel face à cet OM actuel fera un 4-3, alors qu'il y a trois semaines j'aurais dit 0-1."



André Villas-Boas pourrait en effet reconduire le onze de départ contre Nîmes face à Manchester City, en Ligue des Champions, mercredi soir.