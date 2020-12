Di Meco a fait son choix entre Valbuena et Payet

Eric Di Meco, consultant sur RMC,





"Quand tu es dans un match de haut niveau où il y a de l'intensité, il y a un minimum syndical à faire. Ces derniers temps, j'ai vu des joueurs à Porto que l'on a pas à Marseille. Après, par exemple, si tu échanges le numéro 10 et l'avant-centre de l'Olympiakos au match aller, le résultat est inverse face au club grec. Et il faut voir le match de Mathieu Valbuena ce soir-là. Si on me propose au choix Dimitri Payet ou Mathieu Valbuena au départ d'une saison, pour moi le choix est évident. Je prends Mathieu ! Regardez l'activité physique qu'il a sur le terrain, il est toujours en mouvement, toujours dans les espaces, il est capable de donner de bons ballons... Pour l'OM, j'étais content de voir Valbuena dans la tribune au match retour."



Le Français de 36 ans a marqué 1 but et donné 1 passe décisive en 11 rencontres officielles avec le club grec cette saison, alors que Dimitri Payet a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 13 matchs cette saison.