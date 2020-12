Molina révèle que les Saoudiens ont pris des renseignements

Le journaliste Romain Molina a fait des révélations sur un éventuel rachat de l'OM. Cette fois-ci, cela ne concerne pas le projet porté par Mourad Boudjellal.





"Aujourd'hui, oui, il y a une demande de renseignements des responsables du projet 2030 saoudien pour regarder divers clubs. Et en effet, il y a une demande de renseignement sur deux clubs français dont l'un est Marseille. Alors, ça ne veut pas dire que les Saoudiens veulent Marseille, déjà il y a cinquante mille entremetteurs qui leur ont proposé l'OM et quantité de clubs. Mais là je ne parle pas d'entremetteurs, je parle de gens d'Arabie Saoudite qui ont pris des renseignements sur plusieurs clubs notamment au niveau économique et surtout au niveau politique, car ils n'ont pas envie d'avoir des soucis au niveau de la Mairie. Il est donc vrai qu'ils ont posé la question. Maintenant, est-ce que ça va se faire ? Ils ont pris des renseignements sur au moins 10 clubs, donc ça fait partie d'une grande liste, et la France n'est pas prioritaire pour des raisons de business, surtout avec l'effondrement des droits TV avec Mediapro. Et ce qui va compter, c'est la rentabilité."



Le serpent de mer d'une revente du club de Frank McCourt va peut-être à nouveau démarrer avec cette révélation du journaliste.