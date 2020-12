Une équipe bis pour Man City ?

Mercredi soir, l'OM se déplace en Angleterre pour affronter Manchester City, dans un match décisif pour la qualification en Ligue Europa.





Dans Manchester Evening News, Pep Guardiola, le coach espagnol des Cityzens, a levé un peu le voile sur l'équipe qui sera alignée contre l'OM : "Je voulais que les gars jouent 90 minutes et la plupart d'entre eux ne joueront pas mercredi. Ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui (samedi) joueront mercredi. Je décide de jouer 90 minutes avec ces gars contre Fulham et 90 minutes pour le reste des joueurs contre l'OM. Après cela, nous verrons la meilleure sélection pour les prochains matchs. Et les joueurs qui étaient sur le banc contre Fulham pourront jouer."



Eric Garcia, Aymeric Laporte, Fernandinho, Phil Foden, Ferran Torres et Bernardo Silva étaient sur le banc contre Fulham, et devraient disputer la rencontre face à l'OM, ce mercredi.



Pour finir 3e, Marseille devra obtenir un meilleur résultat que l'Olympiakos lors de la dernière journée.