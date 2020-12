Boudjellal : "Eyraud est nul à ce poste"

Mourad Boudjellal considère que Jacques-Henri Eyraud est "nul" au poste de président.





Candidat au rachat de l'OM, l'ancien patron du RCT ne mâche pas ses mots à l'égard de JHE : "Je n'ai rien contre le président de l'OM. Du moins rien de personnel. Je pense juste qu'il est nul à ce poste", lâche-t-il dans son livre intitulé "J'en savais trop...". Il pense qu'Eyraud n'a pas eu le bon cursus : "Jacques-Henri Eyraud est un produit d'école. Un bon produit, mais un produit." Et de conclure : "Sur le fond, je trouve à Eyraud un manque d'ambitions. Il a du mal à jouer le côté populaire : il n'est pas crédible sur ce plan-là."



Si Eyraud manque de présence et d'expérience dans le football, on ne peut pas non plus oublier les choses positives qu'il a apportées. Il est notamment parvenu à faire un gros ménage dans le club, à son arrivée.