Di Meco : "PSG-OM 1992 ? On avait une équipe qui aimait ça"

Eric Di Meco s'est remémoré le très violent Clasico PSG-OM de 1992. Il avait notamment adressé un tacle les deux pieds décollés à David Ginola.





"C'est la rivalité naissance avec le PSG et la rivalité individuelle entre tous les joueurs. Il y avait une grosse rivalité, un peu malsaine d'ailleurs... Ils nous avaient promis l'enfer au Parc mais on avait une équipe qui aimait ça", s'est souvenu l'ancien latéral gauche phocéen lors d'un reportage consacré aux bad boys, sur RMC Sport. Il pense que les Parisiens avaient allumé la première mèche : "C'est Lolo Fournier qui me met un premier taquet, sur l'un de mes premiers ballons. Je me suis dit qu'avec ce qu'ils ont annoncé dans les journaux, s'ils commencent à mettre des coups et qu'on ne répond pas, ce n'est pas possible..."





"Je ne voulais pas lui faire mal"

Di Meco avait notamment placé un gros gros tacle sur Ginola : "Je m'en souviens bien de celui-là. Je ne l'ai pas blessé. Celui-là, les deux pieds en avant... Je ne voulais pas lui faire mal, je ne jouais pas pour faire mal. Après, quand on le voit, c'est vrai qu'on peut penser que j'y vais pour lui faire mal."



Si la rivalité Paris-Marseille est loin d'avoir débuté avec cette rencontre (et avec le football), elle constitue l'une des plus violentes de l'histoire des Clasico. Pour rappel, Di Meco a disputé 280 matchs sous la tunique phocéenne et écopé de 47 cartons jaunes et 3 cartons rouges.