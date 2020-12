Mercato : deux clubs de Premier League sur Radonjic ?

Southampton et West Ham souhaiteraient s'attacher les services de Nemanja Radonjic (24 ans), à l'occasion du mercato hivernal.





D'après les informations rapportées par le Mirror, les deux formations anglaises sont intéressées par l'idée d'une arrivée de l'international serbe, cet hiver. Le média précise que le joueur est disponible en prêt et que son profil colle bien avec le schéma de jeu employé par les entraîneurs des deux clubs. Il pourrait s'agir d'une opportunité pour le joueur, alors que West Ham et Southampton sont respectivement classés 7e et 8e de Premier League.



Pour rappel, Radonjic a été recruté par l'OM lors de l'été 2018, en échange d'un chèque de 11 millions d'euros. Il a jusque-là disputé 55 matchs, inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Son contrat court jusqu'en juin 2023.