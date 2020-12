Alain Perrin : "Payet est en nette progression"

Alain Perrin pense que la bonne période de l'OM s'explique par le retour en forme de ses joueurs. Il a rappelé que la préparation physique estivale avait été perturbée par l'épidémie de coronavirus.





"Dimitri Payet est en nette progression. En début de saison, je le trouvais hors de forme. Là, il a plus de jus, est plus dynamique, est capable d'éliminer et d'enchaîner. Il est en train de retrouver son niveau. Avant le succès contre Nantes, j'avais également l'impression que les joueurs étaient loin les uns des autres, ce qui n'est plus le cas. Morgan Sanson et Valentin Rongier ont des jambes, Boubacar Kamara est très bien. Malgré la répétition des matches, les Olympiens sont bien montés en régime. Ils ne travaillent plus, pourtant, font du match-récupération, match-récupération. Mais ça contribue à les maintenir en forme. N'oublions pas, non plus, que la préparation estivale a été tronquée et n'a donc pas été optimale", a confié l'ancien entraîneur marseillais dans les colonnes de La Provence.



L'OM jouera deux matches importants, cette semaine, contre Manchester City et Monaco. Le premier sera déterminant (sous réserve que l'Olympiakos ne gagne pas contre Porto) pour l'obtention de la 3e place du groupe en Ligue des Champions, tandis que le second l'opposera à l'un des prétendants au podium.