OM Fondation organise une tombola et des enchères

La fondation du club olympien a remplacé son dîner de gala par une tombola pour financer ses programmes et associations caritatives.





Dans son édition du jour, La Provence détaille le lancement de la #OM-FondationWeek. Elle va consister en une semaine de collecte de fonds, notamment au travers d'une tombola et d'enchères. Concernant la tombola, le ticket est attractif (2 euros) et permettra de prétendre à une vingtaine de lots, dont une rencontre virtuelle avec un joueur et des maillots dédicacés. Elle sera proposée en ligne, sur le site de l'OM, dès aujourd'hui.



Les enchères seront quant à elle proposées par le biais du site de Drouot, à partir de mardi : "Elles seront ouvertes à tous. Ce sont des lots qui ont été constitués grâce, notamment, à l'implication des joueurs et au coach de l'OM. On aura, par exemple, un maillot des Lakers dédicacé par Magic Johnson, des pointes signées par Usain Bolt", a détaillé Lucie Venet dans le quotidien. Enfin, un pack Charity sera proposé aux entreprises : "Cela permet de vivre une course dans un endroit mythique, avec un objectif solidaire. Ça permet aussi de faire vivre le stade Vélodrome plus qu'un ou deux jours par semaine."



OM Fondation est d'autant plus présent que la situation est compliquée. Ses bénéfices serviront pour finances des actions autour de l'éducation, de l'entrepreneuriat, l'accès à l'emploi, la pratique sportive, la culture et la solidarité.