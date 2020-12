Ménès attend pour juger cet OM

Pierre Ménès a souligné la belle opération réalisée par l'OM, sur le terrain de Nîmes (2-0), vendredi. Il ne sait en revanche pas si l'équipe d'André Villas-Boas sera un prétendant au podium sur la durée.





"Cette 13e journée a débuté vendredi soir par la tranquille victoire de l'OM à Nîmes. Handicapés par les absences, les Gardois n'avaient aucun moyen de gêner l'équipe olympienne, qui a inéluctablement fini par ouvrir le score sur un joli ballon d'Alvaro dans la profondeur et un bel enchaînement contrôle poitrine-ballon piqué de Benedetto. Les joueurs de Villas-Boas ont ensuite doublé la mise par Germain bien servi par Sanson. C'est la 5e victoire consécutive de l'OM, mais l'adversité était tellement faible qu'il est difficile d'en tirer des enseignements pour l'avenir. Sachant tout de même que les points s'empilent et que Marseille est plus que jamais dans la course", a posté le journaliste de Canal+ sur son blog.



Pour rappel, les Phocéens pointent désormais à la 4e place du classement de L1, à 2 points de Lille et Lyon, et 4 points sur PSG, avec deux rencontres en retard.