Vers un départ d'Amavi au terme de son contrat ?

Les discussions pour la prolongation de Jordan Amavi (26 ans) ne seraient pas très bien engagées.





Outre Florian Thauvin, Jordan Amavi arrivera au terme de son contrat, en juin prochain. Des discussions se sont ouvertes concernant la reconduction de son engagement, ces dernières semaines. Pour autant, elles ne sont pas proches d'aboutir, si l'on en croit les informations rapportées par L'Équipe. "À moins d'une avancée spectaculaire", il devrait être libre de signer dans le club qu'il souhaite (en vue de le rejoindre en juin), en janvier.



Pour rappel, l'OM avait misé 10 millions d'euros pour le recruter, lors de l'été 2017. S'il a connu des moments difficiles, il affiche un niveau impressionnant, depuis environ un an. Le journal précise que les discussions n'ont débuté qu'en juin. Outre la responsabilité évidente d'Andoni Zubizarreta, on peut s'étonner que le président du club, Jacques-Henri Eyraud, ait laissé la situation en arriver là. Avec Flotov et Amavi, le club marseillais pourrait perdre deux éléments en pleine possession de leur moyen pour... zéro euro. Une catastrophe !



Amavi a disputé 118 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à Marseille. Il a aussi inscrit 3 buts, délivré 8 passes décisives et écopé de 36 cartons jaunes et 4 rouges.