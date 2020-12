Eric Di Meco ne pense pas que l'OM soit taillé pour le titre

Après avoir descendu l'OM, certains médias évoquent la possibilité qu'il se mêle à la lutte pour le titre de champion de Ligue 1. Eric Di Meco leur a rappelé la différence entre l'effectif phocéen et celui du PSG.





"Quand je bois mon café à Marseille, aucun supporter ne me parle de la première place. Pour moi, il y a 10 % de chances que Paris ne soit pas champion. Et sur ces 10%, je dirais que l'OM a un peu plus de chances que Lille, Lyon, Monaco et Rennes", a déclaré le natif d'Avignon dans les colonnes du Parisien.



Transfermarkt, qui est bien sûr tout sauf une valeur sûre, considère même que le club olympien dispose du 6e effectif de Ligue 1, en termes de valeur (228 millions d'euros)...