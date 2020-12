Guardiola : "On doit respecter la compétition"

Pep Guardiola n'imagine pas que ses joueurs lèvent le pied, lors de la 6e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.





"En Ligue des champions, on a fait le boulot. Il y a du prestige en bonus si on gagne le match. Ça sera un match sérieux, on doit respecter la compétition, car Marseille et l'Olympiakos jouent pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, c'est sûr. Et les joueurs qui étaient sur le banc aujourd'hui ont pu jouer", a déclaré le coach espagnol en conférence de presse, en marge du match Manchester City-Fulham (2-0).



Lors du match aller, l'OM s'était incliné 0-3 face aux hommes du Catalan. On espère mieux, même si l'écart entre les deux effectifs est à peu près aussi important que celui avec le PSG. Selon le résultat fait par l'Olympiakos, les Phocéens peuvent encore obtenir la 3e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa.