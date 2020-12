Mercato : Balotelli en passe de rejoindre la Serie B ?

Mario Balotelli (30 ans) pourrait s'engager avec Monza, le club de Silvio Berlusconi, dans les prochains jours.





Selon les informations rapportées par la presse italienne, l'ancien attaquant de l'OM pourrait répondre favorablement aux sollicitations de la formation de Monza, laquelle évolue en Serie B. Il pourrait y retrouver ses anciens dirigeants Adriano Galliani et Silvio Berlusconi, lesquels avaient acheté le club en 2018. "Je l'ai beaucoup sermonné, je lui ai dit que cela était vraiment, vraiment, mais vraiment sa dernière chance. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Mario est un joueur qui devait faire bien plus vu ses moyens physiques et techniques. Il a fait entrevoir d'excellentes qualités et il a seulement 30 ans. Le président Belusconi est enthousiaste !" a expliqué le premier à l'agence Ansa.



Balotelli pourrait signer un bail portant jusqu'à la fin de la saison, assorti d'un salaire très bas et de primes liées au nombre de matchs disputés et à une possible promotion en Serie A. Monza est actuellement entraîné par Cristian Brocchi, lequel a coaché le Milan AC lorsque Balotelli y était, en 2015-2016.