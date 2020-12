Latour pas convaincu par l'OM, à Nîmes

Bertrand Latour n'a pas vraiment aimé le jeu développé par l'OM sur le terrain de Nîmes (victoire 2-0). Il considère que la victoire a été chanceuse.





"Un bon match de l'OM à Nîmes ? Pas du tout... Au stade, je me suis beaucoup ennuyé en première période. J'étais plus focalisé sur le froid qui faisait à Nîmes que sur le jeu marseillais... J'ai trouvé ça consternant dans le jeu, comme c'est souvent le cas avec l'OM. La deuxième période n'a pas été folle non plus. Cette victoire est finalement typique d'André Villas-Boas : on ne voit pas grand-chose de l'OM, mais les Marseillais gagnent, avec deux buts d'écart en plus. On ne sait pas trop comment ils ont fait, mais à chaque fois, la pièce retombe du bon côté pour eux. Donc c'est qu'ils sont meilleurs que leurs adversaires, mais bon. C'était mieux que contre Strasbourg, mais c'est un peu dans la même veine quand même... Je n'ai vraiment pas été ébloui par ce que j'ai vu de l'OM à Nîmes", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, les Phocéens ont tiré au but à 17 reprises (dont 4 frappes cadrées), face aux crocodiles. Ils ont également eu la possession du ballon (68,4 %), obtenu beaucoup de corners (8) et affiché un taux de passes réussies de 85 %. Certains commentaires paraissent bien sévères, alors que l'OM reste sur cinq victoires consécutives en championnat...