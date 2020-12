Heinze vers la MLS ?

Gabriel Heinze serait sur le point de prendre les rênes de l'Atlanta United, en MLS.





Selon les informations rapportées par TyC Sports, l'ancien défenseur argentin est tombé d'accord avec le club américain et va succéder à Frank de Boer. Sa signature serait programmée pour la prochaine semaine. Il s'agira de sa première expérience hors Argentine : il a pour l'instant coaché CD Godoy Cruz (2 victoires, 2 nuls, 6 défaites), Argentinos Juniors (25 victoires, 13 nuls, 6 défaites) et Velez Sarsfield (24 victoires, 17 nuls, 15 défaites).



Pour rappel, Heinze a défendu le maillot de l'OM entre 2009 et 2011. Il a disputé 77 matchs et inscrit 10 buts, toutes compétitions confondues. Il a notamment contribué au titre de champion de France 2010 et aux succès en coupes de la Ligue 2010 et 2011.