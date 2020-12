Longoria pense que Maldini a été irrespectueux

Pablo Longoria est revenu sur les propos tenus par Paolo Maldini, il y a quelques semaines, au sujet de Florian Thauvin (27 ans). Il n'a pas apprécié.





"C'est une légende, je ne veux pas faire de polémique ou Milan. Il comprend la difficulté de prolonger des joueurs pour tous les clubs en Europe dans cette situation économique difficile. Mais je n'ai pas trouvé les déclarations très respectueuses. Florian est un joueur qui est sous contrat avec nous, mais c'est déjà passé, on s'est parlé. Je crois que c'est le moment de mettre fin à la polémique. On en a parlé avec tous les acteurs de la conversation. On a clarifié notre position", a déclaré le directeur du football de l'OM au micro de la chaîne Téléfoot.





"S'il prolongera ? C'est une question compliquée"

Le dirigeant phocéen n'est par ailleurs pas convaincu que le milieu offensif prolongera : "Si on va réussir à prolonger Thauvin ? C'est une question compliquée. On y travaille, on parle avec son entourage avec tout le monde pour trouver la meilleure façon que les parties se rapprochent."



Certaines sources rapportent que Flotov a déjà trouvé un accord avec les Lombards, en vue de la prochaine saison. Pour rappel, la réglementation interdit aux clubs d'entrer en contact avec les joueurs, avant les six derniers mois de leur engagement.