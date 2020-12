Mercato : Longoria cherche un autre neuf

Pablo Longoria a confirmé qu'il cherchait un autre numéro neuf, afin de renforcer l'OM.





Au micro de Téléfoot, le directeur du football olympien a confirmé que le club était attentif aux opportunités, concernant les attaquants centraux : "On travaille depuis quelques mois, quelques semaines. Notre objectif est toujours de nous améliorer. On va bien analyser l'équipe, on va bien analyser comme on l'a fait lors du dernier mercato, dont nous sommes bien satisfaits. Mais il faut toujours être ambitieux et c'est pour cela que, s'il y a des possibilités, nous sommes en train de travailler sur différentes pistes", a-t-il déclaré.



Pour rappel, André Villas-Boas compose pour l'instant avec Valère Germain et Dario Benedetto.