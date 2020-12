Deux joueurs de l'OM appelés chez les U20 de l'Algérie

Mehdi Baaloudj (19 ans) et Cyril Khetir (19 ans) ont été appelés en équipe d'Algérie U20.





Selon Actufoot qui reprend les informations de Benamar Chachoua, l'attaquant et le milieu de terrain se rendront à Alger le 7 décembre afin de participer au tournoi de l'UNAF. Ils défendront ainsi le maillot de l'équipe d'Algérie U20 et pourraient participer à sa qualification pour la CAN U20. L'OM a donné son feu vert.



Les deux éléments évoluent pour l'instant avec l'équipe réserve olympienne, en National 2. Ils ont tous les deux disputé 7 matchs, depuis le début de la saison. Baaloudj a notamment inscrit 2 buts.