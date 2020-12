Villas-Boas espère qu'Amavi va prolonger

André Villas-Boas espère qu'un accord pourra être trouvé pour la prolongation de Jordan Amavi (26 ans).





"Amavi est l'un des joueurs qui a le plus progressé. Il a un excellent état d'esprit. Pablo (Longoria, le directeur du football) parle avec son entourage pour la possibilité de le prolonger. J'espère que ça va se faire et qu'il y aura un accord entre les deux parties. On compte sur lui", a déclaré le coach olympien face aux médias.



En difficulté fin 2019, Amavi a depuis affiché un niveau très intéressant. Au point d'être l'un des meilleurs du onze d'AVB, cette saison. Comme Florian Thauvin, il pourrait donc quitter l'OM gratuitement, en juin prochain. Une catastrophe pour les finances du club. Les dirigeants paraissent s'être réveillés très tard, concernant son contrat.



Depuis son arrivée, en août 2017, Amavi a disputé 117 matchs sous la tunique phocéenne. Il a également inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives.