LFP : Payet a été suspendu

Dimitri Payet (33 ans) manquera le match prévu face à Monaco, le 12 décembre prochain.





Le milieu offensif de l'OM, qui paraît peu à peu retrouver une forme intéressante, a été suspendu pour avoir écopé d'un carton jaune, face à Nantes, alors qu'il était sous la menace d'une suspension. André Villas-Boas ne pourra pas l'aligner face aux Monégasques, lors de la 14e journée.



Cette saison, Payet a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive en 7 apparitions en Ligue 1. Il a aussi récolté 2 cartons jaunes et 1 carton rouge. En Ligue des Champions, il a participé à 5 matchs et marqué 2 buts (sur penalties).