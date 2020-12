Rami : "Je ne sais pas quel est le projet de l'OM"

Adil Rami regrette que cet OM n'ait pas suffisamment recruté, lors du dernier mercato estival. Il considère que c'est ce qui explique ses déboires en Ligue des Champions.





"L'OM est à son niveau. Ils méritent leur place en Ligue des Champions. Les joueurs et l'entraîneur font le taff. Mais les regrets c'est au-dessus. De ne pas avoir fait les recrues nécessaires. J'ai du respect pour l'Olympiakos et Porto, mais avec une équipe de l'OM renforcée, tu aurais pu espérer autre chose. Il manque des recrues. L'équipe est à son niveau, mais pour aller plus haut, il faut que les dirigeants recrutent. Je ne sais pas quel est le projet de l'OM", a déclaré le défenseur au micro de RMC Sport.



Cinq éléments étaient arrivés, lors du mercato estival : Michael Cuisance (Bayern Munich), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Luis Henrique (Botafogo), Yuto Nagatomo (Galatasaray) et Pape Gueye (Le Havre). Le club marseillais a depuis déposé un recours auprès du TAS afin de faire en sorte que le fair-play financier le lâche. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il recrutera davantage, cet hiver.



Pour rappel, Rami évolue désormais sous les couleurs de Boavista, au Portugal. Il a joué 4 matchs de Liga NOS, cette saison.