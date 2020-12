Amavi reste flou sur sa prolongation

Jordan Amavi (26 ans) a brièvement évoqué sa prolongation. Il est difficile de savoir ce qu'il en est vraiment, alors qu'il sera bientôt à six mois du terme de son contrat.





Le latéral gauche s'est d'abord exprimé sur son très bon début de saison : "Je le juge beaucoup mieux que les saisons passées, ce n'était pas compliqué de faire mieux... Je le juge correct. Yuto (Nagatomo) nous apporte son expérience et ses conseils. C'est important d'avoir un tel joueur dans le groupe", a-t-il déclaré en conférence de presse. Il a ensuite botté en touche, concernant la signature d'un nouveau contrat : "Je ne m'avancerai pas dessus." Et de poursuivre, alors qu'il était relancé : "Ça ne me fait pas gamberger, je porte le maillot de l'OM. On verra quand ce sera le moment d'en parler. Je porte le maillot de l'OM, c'est ce qui m'importe. (...) Peut-être que le coach compte sur moi. Je n'en ai pas forcément parlé avec lui."



Il paraît déjà assez étonnant qu'un joueur titulaire, quel qu'il soit, entre dans ses deux dernières années de contrat (c'est le cas de Boubacar Kamara, par exemple). Mais il est incompréhensible que deux éléments de 27 (Florian Thauvin) et 26 ans arrivent au bout de leur engagement. Leurs départs gratuits constitueraient une catastrophe pour les finances de l'OM. Côté inexpérience, la présidence de Jacques-Henri Eyraud rappelle celle de Vincent Labrune. Ces impairs sont très inquiétants pour la suite.