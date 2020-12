Vente OM : le club répond fermement à Boudjellal

Le club phocéen a sèchement répondu à Mourad Boudjellal, suite à ses interventions des derniers jours. Il a notamment rappelé l'avoir assigné en justice.





Questionné par France Inter, un dirigeant phocéen a rappelé que l'ancien patron du RC Toulon avait été assigné en justice pour "une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive poursuivie dans l'ensemble des médias, dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club". Il a brièvement commenté ses dernières déclarations : "Cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l'imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle."



Pour rappel, Boudjellal a indiqué que Frank McCourt ne voulait pas vendre, mais a aussi affirmé que l'Américain avait fixé le tarif du club à 200 millions d'euros. Il a aussi évoqué l'existence d'au moins deux autres propositions. Difficile d'y voir clair dans tout ça. Jacques-Henri Eyraud ne s'exprime plus depuis longtemps et on peine à savoir où va le club.