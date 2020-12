Villas-Boas ne pense pas au titre

André Villas-Boas refuse d'endosser la pression d'un prétendant au titre. Il attend d'abord que son OM continue à gagner et arrive à monter sur le podium.





"Pas encore, on ne se met pas de pression. On n'a pas cette responsabilité", a déclaré le Portugais face aux médias. Il espère de la régularité : "On a deux matchs en retard, on doit continuer à gagner. On est à côté des équipes du top, il faut continuer à être réguliers. Je pense que mars, avril et mai sont des mois plus accessibles pour nous au niveau du calendrier, on n'aura plus de confrontations directes avec les adversaires. Donc là on pourra parler de nos ambitions, regarder si on peut faire un sprint final ou non." Il pense enfin qu'il est trop tôt pour se faire une idée du niveau des uns et des autres : "Là c'est trop tôt, c'est trop serré, on aura souvent des changements dans le classement. Ce que je veux dans un premier temps, c'est être régulier, et puis obtenir une nouvelle fois la qualification pour la Ligue des champions."



L'OM affrontera Nîmes, sur son terrain, vendredi.