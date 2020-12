Villas-Boas admet qu'il s'est planté avec Henrique

André Villas-Boas a admis que Luis Henrique (18 ans) ne pouvait pas évoluer à un poste de numéro neuf.





"On a manqué un neuf de référence, on s'est raté, car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça", a déclaré l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Il est néanmoins persuadé que le club a fait une bonne pioche : "Mais on est contents, vous avez vu que City a fait un jeune Argentin pour 17 millions (Dario Sarmiento, annoncé proche des Citizens, NDLR). Luis est là pour le futur."



Luis Henrique a jusque-là fait 4 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a encore besoin de temps pour s'adapter au football européen.