Celik pense que le LOSC est le meilleur après le PSG

Zeki Celik (23 ans), latéral du LOSC, estime que son équipe est supérieure à ses concurrentes, hors PSG.





Interrogé par So Foot, l'international turc a exprimé son extrême confiance en son équipe : "Je suis entièrement d'accord. Nous en avons parlé dès le départ dans le vestiaire. Par exemple, lorsque Burak Yilmaz est arrivé, il m'a demandé d'entrée : ‘Après le PSG, quelle est l'équipe la plus forte de ce championnat ?' Je lui ai dit que c'était le LOSC. Il y a des clubs comme Rennes, Marseille et Lyon, mais je suis persuadé que nous sommes meilleurs", a-t-il déclaré.



Pour rappel, Lille est pour l'instant 2e du Championnat de France, avec 3 points de retard sur le PSG. Il est toutefois à égalité avec Lyon, Monaco et Montpellier. L'OM est à 2 points, mais compte deux matchs en retard. Il paraît être bien tôt pour déterminer qui est le meilleur...