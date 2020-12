Droits TV : le médiateur donnera son verdict vendredi

La tentative de médiation entre la LFP et Mediapro livrera son verdict vendredi.





Le médiateur chargé de résoudre le problème entre la Ligue et le groupe télévisuel sino-espagnol donnera son verdict demain. Pour rappel, Jaume Roures souhaitait obtenir une réduction du montant des droits TV sur la saison actuelle et la LFP s'y oppose fermement. Il reste donc peu de temps pour trouver un accord.



Faute d'accord, les clubs de Ligue 1 pourraient se trouver très vite en grande difficulté. Canal+ serait quant à lui très attentif à la situation et pourrait tenter de récupérer la diffusion du championnat.