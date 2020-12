L1 : Caillot très déçu par les aides de l'Etat

Jean-Pierre-Caillot, président de Reims et représentant du collège des clubs de L1, a confié sa déception concernant les aides accordées par l'État aux formations de football.





"On a bien conscience de ne pas être les seuls à avoir des besoins. On fait preuve de retenue et on fait face à nos responsabilités par rapport à ce qu'il se passe", a-t-il confié à L'Équipe. Et de poursuivre : "Quand on a reçu les modalités des aides annoncées et les seuils d'application, ce n'était pas ce qui avait été dit. Et ça a été la douche froide pour tous les clubs. J'ai parfois l'impression qu'on ne nous prend pas au sérieux et que le sport est mal traité par rapport à la culture alors que des deux côtés, la notion d'artiste existe." Il pense probable que certains clubs ne puissent pas payer leurs salariés : "Oui, ça pourrait arriver. Quand vous n'avez plus de recettes à mettre en face de vos dépenses, comment fait-on ?"



Pour rappel, outre les pertes liées au coronavirus, les clubs français doivent faire face au non-versement de l'échéance des droits télévisuels par Mediapro.