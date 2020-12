Nîmes-OM : on connaît le nom de l'arbitre

Le syndicat des arbitres du football élite a communiqué les noms des arbitres désignés pour le match Nîmes-OM (13e journée de Ligue 1).





Vendredi (21h00), Willy Delajod sera au sifflet, lors de la rencontre Nîmes-OM. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean, sur les touches, et Cédric Dos Santos, comme quatrième arbitre. François Letexier et Jérôme Miguelgorry seront quant à eux à la vidéo.



L'an passé, l'OM s'était imposé 3-2 sur la pelouse des Crocodiles, grâce à un triplé de Dario Benedetto. L'Argentin, qui a enfin marqué face à Nantes, espère probablement récidiver.