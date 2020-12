Schneider ne pense pas que l'OM ait sauvé l'honneur

Grégory Schneider ne considère pas que l'OM ait sauvé son honneur face à l'Olympiakos (2-1), mardi soir.





"Écoutez, ils n'ont pas eu d'occasions de but donc on va être d'accord là-dessus. Donc quelque part, gagner 2-1 est une performance. C'est peut-être de l'art moderne... Quelque part, l'Olympiakos a gardé la main dans les confrontations directes. S'il y avait eu 3-1, je me serais posé la question. L'Olympiakos a donc plutôt avancé ses pions. Sachant que les joueurs de l'Olympiakos ne sont pas non plus des terreurs, sauver l'honneur me semble psychédélique", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



L'OM devra effectivement faire un exploit sur la pelouse de Manchester City et espérer une contre-performance de l'Olympiakos face à Porto, pour se qualifier pour les 16es de finale de la Ligue Europa. La marche était haute, cette saison, en Ligue des Champions. Elle le sera un peu moins, si l'équipe d'André Villas-Boas se requalifie pour la compétition, la saison prochaine.