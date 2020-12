Mercato : Lampard compte bien sur Giroud

Frank Lampard apprécie Olivier Giroud pour son professionnalisme et son efficacité. Il paraît peu probable qu'il lui accorde un bon de sortie, cet hiver.





Le coach de Chelsea s'est exprimé sur son attaquant, après le quadruplé qu'il a inscrit sur le terrain du FC Séville. Il l'estime important pour son équipe : "C'est le professionnel ultime, et c'est ce qu'il a fait durant toute sa carrière. C'est pour ça qu'avec Oli vous voyez ce genre de statistique en équipe de France et en Ligue des Champions. Il n'était pas toujours régulier avant que je sois là, mais dès que je suis arrivé, j'ai ressenti sa positivité en tant que joueur, j'ai pu voir sa façon de s'entraîner, la façon dont il veut toucher les gens s'il démarre un match ou non. Il a démarré beaucoup de matches avec nous et son impact a été énorme. Il est un grand exemple pour les jeunes joueurs et les autres qui ne jouent pas toujours", a déclaré le technicien anglais face aux médias.



En manque de temps de jeu, Giroud n'a pas inscrit le moindre but en 5 apparitions en Premier League. Il en est en revanche à 5 buts en 3 matches de Ligue des Champions. Sous contrat jusqu'en juin 2021, il avait ouvert la porte à un transfert, cet hiver, et l'OM paraissait être attentif à sa situation. Après une telle prestation, il est peu probable que Lampard le laisse partir.