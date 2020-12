LdC : Galtier est d'accord avec Villas-Boas et Mourinho

Christophe Galtier pense qu'il est injuste que les 3es des poules de Ligue des Champions soient reversés en Ligue Europa.





"Je suis contre le fait que les 3es de poules en Champions League soient reversés en Europa League. Il y a ceux qui sont qualifiés en Champions League et ceux qui sont qualifiés en Europa League. Cela donne moins de chances à ceux qualifiés en Europa League, qui va tomber sur une écurie de Champions League qui plus est dans ce contexte de Covid-19", a déclaré le coach lillois face aux médias.



Avant lui, Jose Mourinho et André Villas-Boas avaient exprimé leur opposition à cette réglementation. Pour rappel, le LOSC est 1er de son groupe en Ligue Europa et bien placé pour atteindre les 16es de finale de la compétition. Il pourrait donc affronter les reversés de la C1, dans les prochains mois. L'OM, actuel 4e de son groupe en Ligue des Champions, n'a pas son destin en main et devra espérer une contre-performance de l'Olympiakos et faire un exploit face à Manchester City, pour s'y qualifier.