Nîmes : Arpinon veut "gratter des points" contre l'OM

Jérôme Arpinon s'est exprimé sur l'état de ses troupes, à trois jours du match contre l'OM. Il paraît plutôt optimiste.





"Un entraînement réjouissant, avec de l'intensité et du plaisir. Après Monaco, les garçons ne sont pas si affectés que ça. Au contraire, ils sont vraiment bien dans leurs têtes", a expliqué le technicien à La Provence. Il ne pense pas que son vestiaire soit sous pression : "On a l'expérience de ce type de contexte. Beaucoup de mes joueurs ont vécu ça. On est tellement revenu de loin déjà qu'on se dit qu'il y a toujours espoir. Là, on est en plein dans notre championnat. On n'est pas largués ; on est en phase avec notre objectif comptable. Maintenant, on va tenter d'accrocher une bonne petite série et pour ça, le but, c'est de gratter des points. Ce n'est pas le moment d'être pessimiste : si on voit tout en noir, on ne se remettra jamais la tête à l'endroit."





"Je retiens surtout notre solidité défensive"

Il fait notamment confiance à la solidité défensive de son onze : "De nos deux derniers matches à l'extérieur, je retiens surtout notre solidité défensive à Reims et notre animation offensive qui a été intéressante, en 2e période, à Monaco : si on arrive à faire un mix des deux, on pourra accomplir un bon match, ce vendredi."



Nîmes est pour l'instant 16e du classement de Ligue 1, avec 11 points obtenus en 12 journées.