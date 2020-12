Vente OM, Boudjellal : "Je connais au moins deux autres offres"

Mourad Boudjellal a donné des précisions concernant le possible rachat de l'OM, avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Frank McCourt estimerait le club à 200 millions d'euros et il y aurait au moins deux autres propositions.





"Un projet X avec des étrangers ? Oui, nous avons créé un groupe WhatsApp sur le canal duquel nous échangeons en permanence. Rien ne filtre en dehors de ce cercle fermé. Si nous avons fait une offre ? Oui. Elle figure sur le bureau de Frank McCourt. Mais j'en connais au moins deux autres. Le prix de l'OM ? McCourt le situe à 200 millions d'euros. Le but, c'est que tout ça arrive bien... Tôt ou tard, McCourt vendra. Ce n'est qu'une question de temps. Et je vous l'ai dit, je suis patient, ça se fera. L'intérêt de McCourt, c'est de vendre. Sinon, il va creuser un gouffre financier. Avec son stade vide de 67 000 places, les problèmes de paiement de Mediapro, etc.", a lâché l'ancien patron du RC Toulon dans les colonnes du quotidien Ouest-France.



L'opération comm' a repris. Il reste à voir si elle annonce un statu quo ou une prochaine vente.