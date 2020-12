Cana : "J'aimais bien regarder Barthez préparer ses matches"

Lorik Cana s'est remémoré certains des grands joueurs avec qui il a évolué, durant sa carrière. Il se souvient notamment d'un Franck Ribéry très taquin.





"À Paris il y avait quand même Pauleta qui était extraordinaire. Il a marqué l'histoire du PSG. À l'OM j'ai joué avec Barthez, Lamouchi, Ribéry, Niang, Djibril (Cissé) par la suite. Quand je suis arrivé à l'OM je me suis rapproché de Barthez assez rapidement. On était devenus assez complices même si moi j'étais encore assez jeune. J'aimais bien le regarder préparer ses matches, l'avant-match. Il était très cool, un peu dans son monde. En fait, il donnait énormément de sérénité au groupe", a déclaré l'ancien international albanais lors d'un entretien accordé à L'Équipe.





"Ribéry se méfiait un petit peu de moi quand même"

Franck Ribéry l'a aussi marqué : "Franck c'est un joueur et un homme extraordinaire. Toujours le premier à chambrer, à rigoler à faire des blagues aux autres. S'il me faisait des blagues à moi ? Euh, un peu moins (rires). Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de mon caractère. Il se méfiait un petit peu quand même. Mais par contre, il ne se gênait pas avec Wilson Oruma. Il adorait lui couper ses chaussettes."



Cana a disputé 175 rencontres sous le maillot de l'OM entre 2005 et 2009.